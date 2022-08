La prima volta di Orietta Berti al GF Vip – Promo (Di martedì 2 agosto 2022) Orietta Berti - Promo GF Vip Il cast del Grande Fratello Vip è in attesa di essere ufficializzato, ma intanto Canale 5 accende i riflettori sul reality di Alfonso Signorini con il primo Promo che annuncia il ritorno del programma a settembre. Un Promo in stile Maurizio Costanzo Show, quando gli ospiti arrivano al Teatro Parioli, scendono dall’auto che li ha accompagnati e si dirigono verso il “trucco e parrucco”, pronti ad andare in scena. Nel caso del GF Vip nessun ospite ma i tre protagonisti che animeranno lo studio: il conduttore e le due opinioniste Sonia Bruganelli e soprattutto Orietta Berti, novità della settima edizione del reality, che fa così il suo ritorno a Canale 5 dove, sporadiche ospitate a parte, non si vedeva dai tempi di Buona Domenica dei primi ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 agosto 2022)GF Vip Il cast del Grande Fratello Vip è in attesa di essere ufficializzato, ma intanto Canale 5 accende i riflettori sul reality di Alfonso Signorini con il primoche annuncia il ritorno del programma a settembre. Unin stile Maurizio Costanzo Show, quando gli ospiti arrivano al Teatro Parioli, scendono dall’auto che li ha accompagnati e si dirigono verso il “trucco e parrucco”, pronti ad andare in scena. Nel caso del GF Vip nessun ospite ma i tre protagonisti che animeranno lo studio: il conduttore e le due opinioniste Sonia Bruganelli e soprattutto, novità della settima edizione del reality, che fa così il suo ritorno a Canale 5 dove, sporadiche ospitate a parte, non si vedeva dai tempi di Buona Domenica dei primi ...

