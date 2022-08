Ita a Lufthansa | Meloni | Draghi smentisca l’ipotesi di un’accelerazione del processo di vendita

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 agosto 2022) “Mi auguro che il presidentedideldidi Ita a. È un argomento del quale si sta parlando molto sui media e che ci fa letteralmente sobbalzare visto che il Governo è dimissionario e può occuparsi solo di affari correnti. Questo non lo sarebbe affatto. Saremmo tutti molto più sereni se arrivasse dal presidenteuna sua smentita. Dal 25 settembre in poi tutto potrà cambiare e al rilancio della nostra compagnia aerea di bandiera penserà chi governerà. Ora che abbiamo affrontato sacrifici indicibili per comprimerne i costi, occorre valutare con attenzione la presenza dello Stato nella compagnia e la partecipazione azionaria di altri partner”. È quanto dichiara la presidente di ...