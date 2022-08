Guida all'acquisto - Perché lei: Volkswagen Taigo 1.0 TSI DSG R-Line (Di martedì 2 agosto 2022) Un trend sempre più popolare, una carrozzeria che sulla carta potrebbe non avere molto senso, ma che da quindici anni a questa parte trova sempre più sostenitori: stiamo parlando delle Suv-coupé, auto a ruote rialzate, ma con la Linea del tetto discendente e il lunotto particolarmente inclinato ispirate al mondo delle auto più sportive. Per anni appannaggio della parte alta del mercato, ora esistono sempre più alternative e la Volkswagen per prima l'ha introdotta nel popolare segmento della crossover compatte di segmento B. Compatta compatta, a dir la verità, la Taigo non è, visto che la piattaforma Mqb-A0 (che condivide con Polo e T-Cross) è stata allungata fino a raggiungere una lunghezza di 4,27 m, ovvero ben 4 cm in più della sorella T-Roc. Tuttavia, anche grazie ai centimetri in più, il bagagliaio offre una capacità di carico ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 agosto 2022) Un trend sempre più popolare, una carrozzeria che sulla carta potrebbe non avere molto senso, ma che da quindici anni a questa parte trova sempre più sostenitori: stiamo parlando delle Suv-coupé, auto a ruote rialzate, ma con laa del tetto discendente e il lunotto particolarmente inclinato ispirate al mondo delle auto più sportive. Per anni appannaggio della parte alta del mercato, ora esistono sempre più alternative e laper prima l'ha introdotta nel popolare segmento della crossover compatte di segmento B. Compatta compatta, a dir la verità, lanon è, visto che la piattaforma Mqb-A0 (che condivide con Polo e T-Cross) è stata allungata fino a raggiungere una lunghezza di 4,27 m, ovvero ben 4 cm in più della sorella T-Roc. Tuttavia, anche grazie ai centimetri in più, il bagagliaio offre una capacità di carico ...

