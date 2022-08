Giorgi-Kudermetova in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta San Jose 2022

zazoomblog : WTA San Jose 2022: il tabellone di Camila Giorgi. Debutto difficile contro Kudermetova pericolo Jabeur ai quarti -… -

Infine, in caso di un clamoroso accesso in finale, l'italiana potrebbe sfidare una tra la spagnola Paula Badosa (testa di serie n.2), la bielorussa Aryna Sabalenka (n.4 del seeding) e la padrona di ...Cambia in corsa l'avversaria di primo turno di Camila, unica azzurra in tabellone al "Mubadala Silicon Valley Classic" , torneo WTA 500 dotato di ...debutterà contro la russa Veronika...La spagnola è stata costretta al ritiro per una lesione muscolare; la trentenne di Macerata se la vedrà al debutto con Veronika Kudermetova ...Slitta di un giorno l'esordio di Camila Giorgi nel WTA 500 di San José, in California, il primo impegno del ciclo nordamericano del circuito WTA. La maceratese avrebbe dovuto debuttare contro la spagn ...