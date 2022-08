Giardino di Boboli: 50 milioni per il restauro. I progetti: dal ripristino di sculture e fontane ai nuovi servizi (Di martedì 2 agosto 2022) Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha detto che Boboli 2030 non è "un ghiribizzo o una lista di buone intenzioni", è "un impegno concreto, che nei prossimi otto anni sarà realizzabile e realizzato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022) Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha detto che2030 non è "un ghiribizzo o una lista di buone intenzioni", è "un impegno concreto, che nei prossimi otto anni sarà realizzabile e realizzato L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Oltre 50 milioni di investimenti in 8 anni per Boboli, il giardino di Firenze che rientra nel complesso monumentale… - venti4ore : Giardino di Boboli 50 milioni per il restauro. I progetti dal ripristino di sculture e fontane ai… - venti4ore : Boboli 2030, 50 milioni per il giardino di Firenze, presentato il maxiprogetto che comprende 40… - iltirreno : Progetti di restauro, riqualificazione e servizi che partiranno a breve e dureranno fino al 2030 - Zamberlett : RT @ClassiCultit: Boboli 2030: il giardino che sarà: pronto il maxipiano per la rinascita del verde mediceo. Presentato il restauro della… -