Genova, un’altra violenza sessuale: ventisettenne aggredita in via Donghi (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle scorse settimane un minore non accompagnato era stato denunciato per violenza sessuale per avere aggredito e baciato una ragazza di 13 anni su una spiaggia genovese Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle scorse settimane un minore non accompagnato era stato denunciato perper avere aggredito e baciato una ragazza di 13 anni su una spiaggia genovese

eleonely : Un altra mia vicina ha piazzato una gabbia sul balcone con dei poveri uccellini dentro. Genova 2022. Io veramente non ce la faccio più. - luposilenzioso2 : RT @manuia66: @GemmiVerter @luposilenzioso2 @Giorgio00421018 Nella prima ero nel Veneto con una cugina ed io in auto ????...e il mio nonno ch… - manuia66 : @GemmiVerter @luposilenzioso2 @Giorgio00421018 Nella prima ero nel Veneto con una cugina ed io in auto ????...e il mi… - 71Mastro : @lauraboldrini A Genova un'altra ragazzina è stata stuprata da tre ragazzini immigrati di un centro di ma a te che… - una_di_Genova : RT @GuidoCrosetto: Se vedessi chiunque fare violenza ad un’altra persona, non riuscirei a pensare ad altro che a fermarlo. Chi, di fronte… -

