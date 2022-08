Fedez, ma dai! La gaffe su Dzeko... (Di martedì 2 agosto 2022) Direttamente da Ibiza dove è in vacanza con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria, il rapper Fedez, avverte i suoi follower che il 5 ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 2 agosto 2022) Direttamente da Ibiza dove è in vacanza con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria, il rapper, avverte i suoi follower che il 5 ...

chiarezza_0 : Sappiamo dai social che Fedez e Chiara Ferragni sono in vacanza con la family (inquinando ulteriormente il pianeta… - Anna2Ary : @Beaoh11 Ehm. ?? Non conosci i giovinetti: non sanno un cazzo di politica e non se ne interessano. Vivono sui social… - BroncoDavide : @ProfCampagna perchè l'ignorante deve essere per forza di destra? promesse irrealizzabili tipo la dote ai 18enni? a… - Tulips401 : @Peace74565022 @Bea85797169 @Maly20122 @ElisabettaZano7 @gianlucaomodeo @marcoperuzzo @Davidedwhale… - Peace74565022 : @Tulips401 @Maly20122 @ElisabettaZano7 @ChiaraFerragni @Fedez @VeronicaFerraro @gianlucaomodeo @marcoperuzzo… -