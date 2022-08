Codice della strada, si può guidare scalzi o con le ciabatte? Ecco cosa dice la legge (Di martedì 2 agosto 2022) Con l’arrivo dell’estate e il caldo intenso si esce per andare al mare o in piscina e spesso, al rientro, si torna al volante senza cambiarsi le scarpe, tenendo le infradito o le ciabatte per comodità. A questo punto la domanda che tutti si pongono è: si può guidare in infradito o ciabatte? guidare in ciabatte o a piedi nudi: si può? Secondo il Codice della strada la risposta è sì: guidare in ciabatte o anche a piedi nudi non è più una violazione. In passato, infatti, non era permesso ma il diniego è stato abolito nel 1993. L’articolo in questione, infatti, oggi è piuttosto generico: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Con l’arrivo dell’estate e il caldo intenso si esce per andare al mare o in piscina e spesso, al rientro, si torna al volante senza cambiarsi le scarpe, tenendo le infradito o leper comodità. A questo punto la domanda che tutti si pongono è: si puòin infradito oino a piedi nudi: si può? Secondo illa risposta è sì:ino anche a piedi nudi non è più una violazione. In passato, infatti, non era permesso ma il diniego è stato abolito nel 1993. L’articolo in questione, infatti, oggi è piuttosto generico: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre ...

