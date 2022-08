Caldo e diabete: le 10 regole per una vacanza in sicurezza (Di martedì 2 agosto 2022) Oltre alla fatica di fare i bagagli e organizzare gli spostamenti più o meno lunghi, la vacanza può essere motivo di preoccupazioni per chi ha il diabete, a causa delle modifiche nello stile di vita che riguardano fusi orari... Leggi su europa.today (Di martedì 2 agosto 2022) Oltre alla fatica di fare i bagagli e organizzare gli spostamenti più o meno lunghi, lapuò essere motivo di preoccupazioni per chi ha il, a causa delle modifiche nello stile di vita che riguardano fusi orari...

LediSperanza : RT @cronache_s: L’esperta suggerisce come affrontare trasferte e soggiorni per quanti italiani con diabete stanno per andare in vacanza con… - emergency_live : Caldo e diabete: ecco il decalogo per un’estate sicura - zazoomblog : Relax in salute – Caldo e diabete: viaggi e vacanze in sicurezza con il decalogo dell’estate - #Relax #salute… - italiaserait : Vacanze in salute – Caldo e diabete: viaggi e vacanze in sicurezza con il decalogo dell’estate - NurseTimes : ?? Nurse Times Caldo e diabete: viaggi e vacanze in sicurezza con il decalogo dell’estate: InfoNurse - L’esperta s… -