Atalanta, rimpianto Miranchuk: penalizzato dalla mancanza di continuità (Di martedì 2 agosto 2022) Bergamo. Il gol contro la Sampdoria dello scorso 28 febbraio, l’ultimo con la maglia dell’Atalanta, è un perfetto ritratto delle potenzialità tecniche di Aleksey Miranchuk. Riceve la palla sulla trequarti, controlla, si gira, si sbarazza di quattro uomini e dal limite dell’area trova il sinistro a incrociare con precisione e potenza. Un gol di talento e classe, di quelli che il Gewiss Stadium ha visto fare in più circostanze a Josip Ilicic. La differenza, piuttosto netta, è che se lo sloveno è stato per mesi, se non anni, il trascinatore tecnico ed emotivo della Dea, Miranchuk non si è neanche lontanamente avvicinato a quello status. Il collegamento tra i due però viene automatico. A maggior ragione considerando il tempismo dell’acquisto del russo: settembre 2020, in uno dei momenti più bui della carriera del numero 72. Non è nemmeno ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) Bergamo. Il gol contro la Sampdoria dello scorso 28 febbraio, l’ultimo con la maglia dell’, è un perfetto ritratto delle potenzialità tecniche di Aleksey. Riceve la palla sulla trequarti, controlla, si gira, si sbarazza di quattro uomini e dal limite dell’area trova il sinistro a incrociare con precisione e potenza. Un gol di talento e classe, di quelli che il Gewiss Stadium ha visto fare in più circostanze a Josip Ilicic. La differenza, piuttosto netta, è che se lo sloveno è stato per mesi, se non anni, il trascinatore tecnico ed emotivo della Dea,non si è neanche lontanamente avvicinato a quello status. Il collegamento tra i due però viene automatico. A maggior ragione considerando il tempismo dell’acquisto del russo: settembre 2020, in uno dei momenti più bui della carriera del numero 72. Non è nemmeno ...

Shellshoker7 : @tcarapezza @ValerioDiStef91 Porco chi so io, la Cristante-cam in occasione di Milan Atalanta per poter dire rimpia… -

Italiano:"Ora la Champions!". Si alza l'asticella... ... o forse nascono da un finale di stagione che qualche rimpianto l'ha lasciato (non dimentichiamoci ... Le romane stanno facendo un buon mercato, l'Atalanta senza coppe potrebbe essere pericolosa... tutto ... Diretta/ Atalanta Rapp. Valli Bergamasche (risultato finale 10 - 0): Dea scatenata! Un rimpianto ma anche una possibilità: concentrandosi solamente sulla Serie A, l'Atalanta potrebbe tornare ad essere un pericolo per tutti. Adesso però è il momento di lavorare senza troppi proclami: ... BergamoNews.it Amarcord: Luca Saudati, il principino di Empoli Non è stato il primo e non sarà l’ultimo ad esprimersi a grandi livelli solamente in una piazza. Luca Saudati ha legato ad Empoli e all’Empoli i migliori anni e i migliori momenti della sua carriera, ... Okoli non fa rimpiangere Palomino, bene Scalvini Malinovskyi: gioca poco, ma ha un paio di occasioni per sfoderare il suo solito mancino dal limite e le fallisce entrambe L’Atalanta viene sconfitta 1-0 al St James’ Park dal Newcastle, ma solo per… L ... ... o forse nascono da un finale di stagione che qualchel'ha lasciato (non dimentichiamoci ... Le romane stanno facendo un buon mercato, l'senza coppe potrebbe essere pericolosa... tutto ...Unma anche una possibilità: concentrandosi solamente sulla Serie A, l'potrebbe tornare ad essere un pericolo per tutti. Adesso però è il momento di lavorare senza troppi proclami: ... Atalanta, rimpianto Miranchuk: penalizzato dalla mancanza di continuità Non è stato il primo e non sarà l’ultimo ad esprimersi a grandi livelli solamente in una piazza. Luca Saudati ha legato ad Empoli e all’Empoli i migliori anni e i migliori momenti della sua carriera, ...Malinovskyi: gioca poco, ma ha un paio di occasioni per sfoderare il suo solito mancino dal limite e le fallisce entrambe L’Atalanta viene sconfitta 1-0 al St James’ Park dal Newcastle, ma solo per… L ...