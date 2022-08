Vorrei ma non posso. Calenda e Letta ostaggio di sé stessi (Di lunedì 1 agosto 2022) Il primo vuole correre da solo ma Bonino lo frena. Il secondo vuole unire tutti ma nello stesso Pd c'è chi rema contro. Martedì mattina si vedono. Sperando sia l'ultima puntata della soap estiva Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 agosto 2022) Il primo vuole correre da solo ma Bonino lo frena. Il secondo vuole unire tutti ma nello stesso Pd c'è chi rema contro. Martedì mattina si vedono. Sperando sia l'ultima puntata della soap estiva

CarloCalenda : Siete per chiusura ILVA e contro Tap, rigassificatori, termovalorizzatori, e governo Draghi. Nulla di male, ma non… - mauroberruto : La cosa più bella, più onesta, più pulita che ho letto sull’orrenda fine di #AlikaOgorchukwu. Grazie @Fra101183, no… - mauroberruto : Bill #Russell non c’è più. 11 titoli @NBA e una frase: “Vorrei essere ricordato per le battaglie per i diritti civi… - Olonna3 : Mi sorge un dubbio, non è bubblè australiano? Non vorrei rivangare qui la storia dei matrimoni per procura. - esmerayprep : RT @zekeprep: ho ancora la tua faccia mentre godi nei miei occhi, non vorrei lasciarti così nel mio cuore -