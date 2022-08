Sospetto avvelenamento per Chubais, ex fedelissimo di Putin: è ricoverato a Olbia in terapia intensiva (Di lunedì 1 agosto 2022) Sospetto avvelenamento per Anatoli Chubais, ex fedelissimo di Putin che ha lasciato la Russia a marzo perché contrario alla guerra in Ucraina. L’economista russo ha accusato un malore mentre si trovava in vacanza in un resort ad Arzachena, in Sardegna ed è attualmente ricoverato sotto osservazione all’Ospedale di Olbia. Alla moglie avrebbe spiegato di non sentire più mani e piedi e il rapido peggioramento delle sue condizioni ha portato al ricovero, ma non è chiaro se sia dopo i primi soccorsi ancora in Sardegna. Si tratterebbe di una sindrome neurologica improvvisa, con l’ipotesi che si tratti della sindrome di Guillain Barré. Secondo la Tass, Chubais è ricoverato “in terapia intensiva”. Chi è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022)per Anatoli, exdiche ha lasciato la Russia a marzo perché contrario alla guerra in Ucraina. L’economista russo ha accusato un malore mentre si trovava in vacanza in un resort ad Arzachena, in Sardegna ed è attualmentesotto osservazione all’Ospedale di. Alla moglie avrebbe spiegato di non sentire più mani e piedi e il rapido peggioramento delle sue condizioni ha portato al ricovero, ma non è chiaro se sia dopo i primi soccorsi ancora in Sardegna. Si tratterebbe di una sindrome neurologica improvvisa, con l’ipotesi che si tratti della sindrome di Guillain Barré. Secondo la Tass,“in”. Chi è ...

