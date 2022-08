Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono detti addio? Tutto sulla coppia di Uomini e Donne (Di lunedì 1 agosto 2022) È davvero finita la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne? Cosa sta davvero accadendo tra i due? Stando a quanto si apprende Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione starebbero vivendo un periodo di profonda crisi. I due volti noti di Uomini e Donne affronterebbero in caso un addio molto doloroso. Dopo 5 anni di vita comune, sono infatti diventati genitori di 2 figli: Domenico Ethan, nato nel 2019, e Mario Achille nel 2021. Eppure sembrava che tale scenario non potesse certamente accadere. Non per loro e no quanto meno adesso. I fan avevano infatti visto un recente post dell’avvocato originario di Marcianise, col quale ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 agosto 2022) È davvero finita la storia d’amore tradi? Cosa sta davvero accadendo tra i due? Stando a quanto si apprendestarebbero vivendo un periodo di profonda crisi. I due volti noti diaffronterebbero in caso unmolto doloroso. Dopo 5 anni di vita comune,infatti diventati genitori di 2 figli: Domenico Ethan, nato nel 2019, e Mario Achille nel 2021. Eppure sembrava che tale scenario non potesse certamente accadere. Non per loro e no quanto meno adesso. I fan avevano infatti visto un recente post dell’avvocato originario di Marcianise, col quale ...

