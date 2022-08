Ritmika 2022 con Fabri Fibra | Gabry Ponte | Il Tre | Fasma

torinoggi : Fabri Fibra, Gabri Ponte, Fasma, gIANMARIA, Il Tre: Moncalieri scalda i motori aspettando Ritmika 2022 -

TorinOggi.it

Sul palco allestito al Palaexpo di Moncalieri , nell'ex Foro Boario, consi alterneranno i più promettenti nuovi cantautori della scena rapper italiana ai vertici delle classifiche di ...... Sotto Il Vulcano Festival - Catania 15 Agosto: Red Valley Festival - Olbia 10 Settembre:...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Concerti e festival di luglio... Fabri Fibra, Gabri Ponte, Fasma, gIANMARIA, Il Tre: Moncalieri scalda i motori aspettando Ritmika 2022 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tre giorni, da giovedì 8 a sabato 10 settembre. Cinque artisti: Fasma, gIANMARIA e Il Tre (giovedì 8), Gabry Ponte (venerdì 9), Fabri Fibra (sabato 10) per il festival musicale della creatività e dell ...