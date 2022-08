Putin: 'Non possono esserci vincitori in una guerra nucleare' (Di lunedì 1 agosto 2022) La Russia 'parte dal fatto che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, conflitto che non dovrebbe mai scatenarsi'. Così Vladimir Putin in un messaggio ai Paesi che partecipano alla ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022) La Russia 'parte dal fatto che non ciesserein una, conflitto che non dovrebbe mai scatenarsi'. Così Vladimirin un messaggio ai Paesi che partecipano alla ...

