Porto Cervo | yacht sugli scogli | un morto e diversi feriti

(Di lunedì 1 agosto 2022) Unodi 21 metri è finitoal largo di: il bilancio è di une di alcuni. Una settimana fa, fra l’Argentario e l’lsola del Giglio, in Toscana, lo scontro mortale fra un motoscafo e una barca a vela. L’incidente a, in Costa Smeralda (Sardegna) è avvenuto nella serata di ieri 31 luglio. Un uomo di 63 anni, cittadino inglese – forse l’armatore dello– ha perso la vita. Nell’immediatezza della tragedia gli uomini della guardia costiera di Olbia elo hanno soccorso ancora vivo, ma è l’uomo è spirato poco dopo. A bordo dell’imbarcazione c’erano 7 persone, compresa la vittima. Gli altri 6 sarebbero tutti rimasti ...

fanpage : ??ULTIM'ORA - Incidente in mare a Porto Cervo. Uno yacht di 21 metri, con a bordo 7 persone, è finito sugli scogli.… - Corriere : Porto Cervo, yacht di 21 metri finisce sugli scogli: un morto e 6 feriti (di cui due gravi) - Agenzia_Ansa : Yacht sugli scogli a Porto Cervo, un morto e 6 feriti #ANSA - ArielloGiuliano : RT @SardegnaG: Porto Cervo, barca finisce sugli scogli: un morto e 6 persone ferite, due in gravissime condizioni -inizia agosto e la doman… - LEBBY4EVER : RT @dakoia75: Spiaggia Liscia Ruja,Porto Cervo,Sardegna ?????? -

Altro incidente mortale, tragico, in mare a una settimana dallo scontro tra un motoscafo e una barca a vela al largo dell'Argentario. Uno yacht è finito sugli scogli al largo di, nella serata di ieri. L'allarme è stato dato alla capitaneria dipoco dopo le 20:30. Di un morto e quattro feriti , due dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente. A ...Prima edizione della rassegna culturale de La Ragione in Costa Smeralda Mercoledì 3 agosto prenderà il via 'Voci e storie a' , la nuova kermesse culturale del quotidiano d'opinione 'La Ragione - leAli alla libertà'. Un ciclo di cinque appuntamenti dal 3 al 22 agosto con personaggi del mondo dello spettacolo e ...L'armatore inglese del motor yacht «Amore», morto ieri notte dopo aver impattato sugli scogli nel tratto di mare davanti al Pevero, in Costa Smeralda, è rimasto vittima di ...... Porto Cervo, anche al fine di scongiurare il possibile affondamento dell’unità con le ricadute di natura ambientali. Da accertare se, tra le cause dell’impatto, abbia influito la velocità ed il ...