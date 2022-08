Ostia | prodotti scaduti e carenze igienico-sanitarie | chiuso minimarket

(Di lunedì 1 agosto 2022)– Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato sul litorale romano soprattutto nei weekend nelle zone della “movida”. Ad, gli uomini del X Distretto Lido di Roma, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lazio, alla Sezione Operativa della Questura di Roma e personale della Guardia di Finanza, hanno effettuato vari posti di controllo: 78 le persone identificate e 35 i veicoli fermati. Le verifiche hanno riguardato anche alcuni locali: in uno di questi – un– , unitamente a personale della Asl, sono state elevate sanzioni amministrative pari a 4.500 euro a causa di inosservanza delle norme. Oltre al sequestro di 230 chili di alimenti,o ricongelati è stata disposta la sospensione dell’attività sino a nuova verifica. Per ...

