Ornella Muti attacca Adriano Celentano dopo anni di silenzio (Di lunedì 1 agosto 2022) A distanza di molti anni Ornella Muti si scaglia contro Adriano Celentano, spiega perché il cantante non ha avuto rispetto Ornella Muti non ha riservato parole gentili ad Adriano Celentano, tra le varie cose lo ha accusato di non aver avuto rispetto. In un lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera ha parlato della sua lunga e stimata carriera, facendo anche qualche riferimento alla sua vita privata. Ornella Muti e Adriano Celentano (Collage screen da Ig e Fb)In passato la famosa attrice ha lavorato con l’amatissimo cantante nei film ‘Il bisbetico domato’ e ‘Innamorato pazzo’. Tra loro non ci fu solo un rapporto professionale, si fecero ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 1 agosto 2022) A distanza di moltisi scaglia contro, spiega perché il cantante non ha avuto rispettonon ha riservato parole gentili ad, tra le varie cose lo ha accusato di non aver avuto rispetto. In un lunga intervista concessa a Il Corriere della Sera ha parlato della sua lunga e stimata carriera, facendo anche qualche riferimento alla sua vita privata.(Collage screen da Ig e Fb)In passato la famosa attrice ha lavorato con l’amatissimo cantante nei film ‘Il bisbetico domato’ e ‘Innamorato pazzo’. Tra loro non ci fu solo un rapporto professionale, si fecero ...

