MotoAmerica: Danilo Petrucci ritrova la vittoria in Gara 2 a Brainerd (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo una Gara del sabato che ha visto il campione in carica dominare la corsa lasciando soltanto le briciole agli avversari, la seconda Gara del weekend del MotoAmerica in Minnesota, al Brainerd ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo unadel sabato che ha visto il campione in carica dominare la corsa lasciando soltanto le briciole agli avversari, la secondadel weekend delin Minnesota, al...

NozzaRiccardo : RT @AlessioPiana130: DANILO PETRUCCI TRIONFA ?? IN GARA 2 #MotoAmerica a Brainerd! Ritmo da qualifica, giro più veloce n 1'30'411, rischio i… - MotorcycleSp : Danilo Petrucci ha vinto la seconda gara MotoAmerica questo fine settimana, in Minnesota, e ha ricon...… - corsedimoto : DANILO PETRUCCI soddisfatto per la vittoria ritrovata a Brainerd, ma ammette la maggiore velocità di Gagne: la stra… - MotorcycleSp : Jake Gagne e Danilo Petrucci sono stati i momenti salienti di un altro round MotoAmerica, questa vol...… - arriolu : @Petrux9 @ducaticorse @hsbk1 @NAWarhorse @NolanGroup @REVIT @formabootsusa @Kyrrexcom @oakley @MotoAmerica Bravo br… -