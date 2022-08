Milan, Giroud: «Ho aiutato la squadra a vincere lo scudetto» (Di lunedì 1 agosto 2022) Le parole di Olivier Giroud, attaccante del Milan, sulla stagione appena passata e sui nuovi arrivi dei rossoneri Olivier Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco le parole dell’attaccante rossonero: SCORSA STAGIONE – «Ho fatto tanti gol per la squadra e per aiutarla a vincere uno scudetto che volevamo riportare qui». FIGLI – «Gli ho insegnato il coro ‘siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi’. E prima, ad inizio stagione dopo il primo gol, gli ho insegnato anche ‘siamo venuti quassù per vedere segnare Giroud». NUOVI ACQUISTI – «Adli ha già imparato l’italiano, ha preso lezioni di italiano. Origi deve impararlo ancora». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Le parole di Olivier, attaccante del, sulla stagione appena passata e sui nuovi arrivi dei rossoneri Olivierha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco le parole dell’attaccante rossonero: SCORSA STAGIONE – «Ho fatto tanti gol per lae per aiutarla aunoche volevamo riportare qui». FIGLI – «Gli ho insegnato il coro ‘siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi’. E prima, ad inizio stagione dopo il primo gol, gli ho insegnato anche ‘siamo venuti quassù per vedere segnare». NUOVI ACQUISTI – «Adli ha già imparato l’italiano, ha preso lezioni di italiano. Origi deve impararlo ancora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

