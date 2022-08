Meteo lunedì | avvio di agosto con l’anticiclone africano Nuova ondata di caldo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo il passaggio instabile del weekend, l’alta pressione africana nel corso della prossima settimana tornerà ancora protagonista sulla nostra Penisola. L’affondo di una saccatura sull’Atlantico settentrionale e successivamente sull’Europa nordoccidentale, favorirà l’ennesima rimonta delsubtropicale sul Mediterraneo e l’Europa centrale, che gradualmente ingloberà anche la nostra Italia. Ci attende così undiancora all’insegna del tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, con al più qualche annuvolamento diurno a ridosso dei monti e il rischio di qualche isolato fenomeno solo sulle Alpi confinali ad inizio settimana. Come spesso accaduto in questa anomala estate 2022 anche questa rimonta sarà alimentata da calde correnti in risalita dal Nord Africa che ...