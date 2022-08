La montagna sacra dei rifiuti. Sfatare i tabù su differenziata e termovalorizzatori (Di lunedì 1 agosto 2022) E alla fine anche la monnezza di Roma contribuisce a ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 1 agosto 2022) E alla fine anche la monnezza di Roma contribuisce a ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

LorenzoMontnari : c'è quella scena de la montagna sacra di jodorowski dove i corpi muoiono e risorgono che mi piace molto ma la facci… - dantonio_luca : RT @Flosta5: Arte sacra in montagna. - sjgiardini : RT @Flosta5: Arte sacra in montagna. - fedefioro : RT @Flosta5: Arte sacra in montagna. - KTrevisti : @settecoppeotto 8 e mezzo (Fellini) Velluto Blu (Lynch) Il Pianeta Selvaggio (Topor) La Montagna Sacra (Jodorowsky) Alice (Svankmajer) -