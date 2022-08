In casa Grimaldi arriva la Eco Adriatica | quasi completa la flotta di navi ibride della classe Green 5th

(Di lunedì 1 agosto 2022) Con l’arrivoEco, è ormailadi5th Generation (GG5G). Si tratta, infatti, dell’undicesima delle dodici unità altamente tecnologiche commissionate dal Gruppoal cantiere cinese Jinling di Nanjing. Grazie al loro design unico, leGG5G non sono solo le più grandi unità ro- ro al mondo per il trasporto marittimo di corto raggio, ma anche le più ecofriendly. La Ecobatte bandiera italiana, è lunga 238 metri e larga 34 metri, ha una stazza lorda di 67.311 tonnellate ed una velocità di crociera di 20,8 nodi. La capacità di carico dei suoi sette ponti, di cui ...

Gaetano_io : @for19dan Se tutti votiamo gli altri, loro andrebbero a casa, e già questa sarebbe una soddisfazione, un nome alter… - mauriziocori1 : RT @lanavediteseoed: 'La casa di Roma' letto su @LaStampa da Mirella Serri: «@PierluigiBattis sviscera mirabilmente le tortuose e opposte v… - grimaldi_65 : RT @francycognato: Altra anima vagante intorno al rifugio ?? Non si lascia avvicinare. Francesca è riuscita a darle cibo e acqua I box sono… - sara_grimaldi : #Donna uccisa in casa: colpita più volte, forse con una spranga - -

Il Denaro

... Adinolfi (presidente del Popolo della famiglia), Erich(del Comitato terapia domiciliare ... una persona vera, non un personaggio, sono un portuale lasciato ache ha impugnato il ...... la Fondazioneche ha finanziato l'intera ristrutturazione dell'immobile, il Comune di Napoli che sosterrà l'opera e la Parrocchia che con i Volontari gestirà laCon l’arrivo della Eco Adriatica, è ormai quasi completa la flotta di navi ibride della classe Grimaldi Green 5th Generation (GG5G). Si tratta, infatti, dell’undicesima delle dodici unità altamente te ...Una Casa-famiglia per minori accompagnati, messa completamente a nuovo dopo 10 anni di abbandono. Con 16 posti letto pronti a ospitare bambini e genitori in fuga dalla fame, dalla povertà ...