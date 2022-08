In 20 contro uno, picchiato con caschi e sedie da un gruppo di ragazzini: il pestaggio per strada a Reggio Calabria – Il video (Di lunedì 1 agosto 2022) Un ragazzo poco più che maggiorenne è stato picchiato ripetutamente da un gruppo di circa 20 giovani, di cui alcuni minorenni, sul lungomare di Reggio Calabria. Non solo calci e pugni, i ragazzini l’hanno aggredito lanciandogli diversi oggetti, tra cui sedie di plastica e caschi da motociclista. In un video che ha ripreso la scena si vede la vittima tentare di fuggire più volte. Alla fine ci riesce e si mette in salvo, ma ha riportato una frattura al setto nasale e diverse lesioni. Secondo quanto appreso finora, il giovane è stato ascoltato dagli inquirenti, ma non ha presentato alcuna denuncia e non ha fornito specifiche sui motivi dell’aggressione. Il sindaco: «Vergogna» A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di Reggio ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Un ragazzo poco più che maggiorenne è statoripetutamente da undi circa 20 giovani, di cui alcuni minorenni, sul lungomare di. Non solo calci e pugni, il’hanno aggredito lanciandogli diversi oggetti, tra cuidi plastica eda motociclista. In unche ha ripreso la scena si vede la vittima tentare di fuggire più volte. Alla fine ci riesce e si mette in salvo, ma ha riportato una frattura al setto nasale e diverse lesioni. Secondo quanto appreso finora, il giovane è stato ascoltato dagli inquirenti, ma non ha presentato alcuna denuncia e non ha fornito specifiche sui motivi dell’aggressione. Il sindaco: «Vergogna» A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di...

