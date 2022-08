Il principe Carlo | che «è stato completamente rapito da Lilibet Diana»

Agenzia_Ansa : 'Il principe Carlo accetto' donazioni dai Bin Laden' . Sunday Times: 'Oltre un milione di euro nel 2013' . Clarence… - TLight1111 : RT @Agenzia_Ansa: 'Il principe Carlo accetto' donazioni dai Bin Laden' . Sunday Times: 'Oltre un milione di euro nel 2013' . Clarence House… - iucci_gabriella : RT @Agenzia_Ansa: 'Il principe Carlo accetto' donazioni dai Bin Laden' . Sunday Times: 'Oltre un milione di euro nel 2013' . Clarence House… - MinaA8I96793095 : RT @Agenzia_Ansa: 'Il principe Carlo accetto' donazioni dai Bin Laden' . Sunday Times: 'Oltre un milione di euro nel 2013' . Clarence House… - edo_cm : @PBPcalcio Quello di sta sera con il principe Carlo -

Nuova pesante tegola per l'erede al trono britannico: ilavrebbe infatti avuto un ruolo chiave nella donazione di oltre un milione di euro alla sua fondazione caritatevole da parte di due fratellastri del 're del terrore', Osama bin Laden. A ...Ascolta questo articolo Imbarazzo nella corte reale britannica, dove ilè di nuovo sotto duro attacco per le donazioni accettate per le opere di beneficenza da lui presiedute. Il futuro Re inglese, secondo quanto riportato dal Sunday Times, avrebbe ricevuto ...Il primo incontro tra l'erede al trono britannico e la nipotina «californiana» Lilibet Diana è stato magico. Conoscere la figlia di Harry, hanno fatto sapere da Clarence House, ha reso il principe «em ...Nel 1994, la famiglia di Osama bin Laden pubblicamente rinnegato il terrorista e non vi è alcun indizio che i suoi fratellastri avessero legami con le sue attività o legami noti con il terrorismo Seco ...