Giornata da incubo sull'Autostrada del Sole, lunghe code tra incidenti e camion in fiamme (Di lunedì 1 agosto 2022) La coda sulla A1 a Calenzano Per approfondire : Articolo : Mezzo pesante in fiamme sull'AutoSole, le fiamme attaccano la vegetazione: case minacciate Un giorno delicato per il traffico Autostradale, ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) La codaa A1 a Calenzano Per approfondire : Articolo : Mezzo pesante in'Auto, leattaccano la vegetazione: case minacciate Un giorno delicato per il trafficole, ...

qn_lanazione : Giornata da incubo sull'Autostrada del Sole, lunghe code tra incidenti e camion in fiamme @muoversintoscan - s7r0nz0 : -ciò che vuole, sarà come vivere in un incubo, difficilmente potrei rivivere una giornata come quella di ieri, circ… - Laura_Bennati : @SonoMaleducata Mi dispiace, io avevo messo la sveglia alle 5:00, perchè se non cammino esplodo e ho bisogno di 3h… - GHERARDIMAURO1 : RT @GiuliaTamagnin1: Giornata da incubo per il Ministro della Malattia Roberto (senza alcuna) Speranza, che dopo la contestazione di #Messi… - Patry_P_ : @El_Pablo_Unido Aia. Madonna la giornata della conserva è il mio incubo da sempre. Anche perchè mio padre deve fare… -