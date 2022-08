Giannini La Stampa | ”Dopo anni di piombo queste intimidazioni non ci spaventano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “La, purtroppo, ha un passato e una tradizione già molto collaudata. Ai tempi del terrorismo ha dato anche il suo contributo di sangue con l’assassinio dell’allora vicedirettore Carlo Casalegno. Figuriamoci seglidici facciamo spaventare da. Non so neanche di che matrice siano. Mettono insieme il no war, no tav, no vax e, come dico io in questi casi, anche un po’ di no brain, gente senza cervello che non è in grado di ragionare e di riflettere, ma conosce solo il linguaggio della violenza”. Il direttore de La, Massimo, commenta con l’Adnkronos l’atto vandalico che ha colpito la notte scorsa la sede del quotidiano, a Torino. “Detto questo – prosegue – noi ...