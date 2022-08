GdS - Napoli, c'è l'accelerata per Kepa (Di lunedì 1 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport parla della trattativa che dovrebbe portare Kepa a vestire la maglia azzurra del Napoli. Questa dovrebbe essere la settimana dove è prevista un'accelerata per concludere l'... Leggi su 100x100napoli (Di lunedì 1 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport parla della trattativa che dovrebbe portarea vestire la maglia azzurra del. Questa dovrebbe essere la settimana dove è prevista un'per concludere l'...

BoooooFc : RT @100x100Napoli: #Kepa si avvicina sempre di più al #Napoli. - 100x100Napoli : #Kepa si avvicina sempre di più al #Napoli. - Salvato95551627 : RT @JuventusHubOff: ???? La #Juventus tenta il sorpasso ai danni del #Napoli per #Raspadori: i bianconeri provano a rimontare per accontentar… - ZonaBianconeri : RT @JuventusHubOff: ???? La #Juventus tenta il sorpasso ai danni del #Napoli per #Raspadori: i bianconeri provano a rimontare per accontentar… - JuventusHubOff : ???? La #Juventus tenta il sorpasso ai danni del #Napoli per #Raspadori: i bianconeri provano a rimontare per acconte… -