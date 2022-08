Elezioni, Letta: “Creare un terzo polo ora è il modo migliore per aiutare le destre” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di Creare una larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre. Coloro che pensano che fare un terzo polo che si mette in mezzo sia più conveniente o possa essere più utile. Un terzo polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre che non hanno bisogno di ulteriori aiuti”. È il messaggio lanciato dal segretario del Pd Enrico Letta, arrivando domenica 31 luglio alla Festa regionale del Pd di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) “Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto diuna larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le. Coloro che pensano che fare unche si mette in mezzo sia più conveniente o possa essere più utile. Unin questo momento è ilperleche non hanno bisogno di ulteriori aiuti”. È il messaggio lanciato dal segretario del Pd Enrico, arrivando domenica 31 luglio alla Festa regionale del Pd di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

