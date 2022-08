Elezioni 2022, Salvini: “Io al Viminale? Vado dove vogliono gli italiani” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Al Viminale? Io mi vedo dove gli italiani mi vedono”. Lo ha detto Matteo Salvini a radio Anch’io, su Radiouno., aggiungendo che “la Lega ha esperienza di governo, su questo vogliamo essere precisi con gli italiani. Il nome di qualche ministro sarà indice di serietà”. Salvini ha poi sottolineato che “il centrodestra parla di programmi e di cose da fare. A sinistra si stanno malmenando Renzi, Letta, Calenda, Di Maio. Sono due mondi diversi, uno ragiona su cosa fare, l’altro di poltrone”. E ha ribadito che “la posizione internazionale dell’Italia sarà sempre la stessa a prescindere dal governo”. “Siamo e saremo dalla parte della democrazia, della libertà e della pace chiunque vincerà le Elezioni. Siamo contro ogni guerra, aggressione, invasione e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Al? Io mi vedoglimi vedono”. Lo ha detto Matteoa radio Anch’io, su Radiouno., aggiungendo che “la Lega ha esperienza di governo, su questo vogliamo essere precisi con gli. Il nome di qualche ministro sarà indice di serietà”.ha poi sottolineato che “il centrodestra parla di programmi e di cose da fare. A sinistra si stanno malmenando Renzi, Letta, Calenda, Di Maio. Sono due mondi diversi, uno ragiona su cosa fare, l’altro di poltrone”. E ha ribadito che “la posizione internazionale dell’Italia sarà sempre la stessa a prescindere dal governo”. “Siamo e saremo dalla parte della democrazia, della libertà e della pace chiunque vincerà le. Siamo contro ogni guerra, aggressione, invasione e ...

