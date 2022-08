Crisi di governo scatena un terremoto in Rai: chiusura anticipata per un programma (Di lunedì 1 agosto 2022) Nelle ultime ore la Rai sta rivoluzionando il suo palinsesti ed il motivo è riconducibile soltanto alla Crisi di governo La TV di Stato sta rivoluzionando i suoi palinsesti a causa della Crisi di governo: l’imminente corsa alle urne degli italiani sta cambiando ogni cosa anche per i telespettatori. Mediaset l’aveva già annunciato, ora tocca L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Nelle ultime ore la Rai sta rivoluzionando il suo palinsesti ed il motivo è riconducibile soltanto alladiLa TV di Stato sta rivoluzionando i suoi palinsesti a causa delladi: l’imminente corsa alle urne degli italiani sta cambiando ogni cosa anche per i telespettatori. Mediaset l’aveva già annunciato, ora tocca L'articolo proviene da Inews24.it.

BelpietroTweet : Dopo aver negato l’evidenza, il quotidiano progressista si accorge che c’è un’emergenza in atto. Ma, sorpresa, ne a… - raffaellapaita : Giù le maschere. Ecco la verità sulla finta rottura tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Quel M5S che ha dato vita al… - borghi_claudio : @GiulioMarini2 Ma che vuole da me? Questa è stata la sua composta reazione alla crisi di governo, lei come la defin… - PasiniFrancesco : RT @apri_la_mente: 17 mesi di governo Draghi e il tasso di occupazione a giugno sale a 60,1% (valore record dal 1977). Ma era troppo facil… - Enrico5360 : @ilfattoblog Vi piacerebbe cari amici del FQ che il PD desse un colpo di spugna a chi per astio e livore innescò la… -