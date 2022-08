(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – La sottovariante BA.2.75 di Sars-CoV-2, ribattezzatadai social, ha i numeri per diventare “la prossima protagonista” della pandemia di Covid-19. In merito, il virologo Fabrizioha pochi dubbi: “Credo davvero – spiega all’Adnkronos Salute – che” questo nuovo sottolignaggio di Omicron, trovato anche in Italia come certifica l’ultimo monitoraggio Covid Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, “possa essere una sottovariantead alimentare la prossimadi contagi fra 2-3”, stima il docente di Igiene dell’università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. “I dati relativi alle mutazioni di– sottolinea – riferiscono una maggiore affinità” del nuovo sottolignaggio “per i recettori Ace2” delle ...

vivereitalia : Centaurus, Pregliasco: 'Candidata a dominare, onda fra 2-3 mesi' - italiaserait : Centaurus, Pregliasco: “Candidata a dominare, onda fra 2-3 mesi” - LocalPage3 : Centaurus, Pregliasco: 'Candidata a dominare, onda fra 2-3 mesi' - ledicoladelsud : Centaurus, Pregliasco: “Candidata a dominare, onda fra 2-3 mesi” - fisco24_info : Centaurus, Pregliasco: 'Candidata a dominare, onda fra 2-3 mesi': (Adnkronos) - Ma per il virologo 'l'entità delle… -

...- ha spiegato il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio. - potrebbe essere protagonista di una ondata successiva nel prossimo futuro'. 'Tra 10 giorni sapremo se''...Così all'Adnkronos Salute il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio. IncongnitaCosa dobbiamo aspettarci per i giorni a venire 'Il mese di agosto - risponde l'...(Adnkronos) – La sottovariante BA.2.75 di Sars-CoV-2, ribattezzata Centaurus dai social, ha i numeri per diventare “la prossima protagonista” della pandemia di Covid-19. In merito, il virologo Fabrizi ...ROMA – Covid, in Sicilia reparti ordinari ancora sopra la soglia di allerta del 15%: il dato aggiornato è del 25%. Mentre in Italia cala di un punto, tornando al 16%, la percentuale di posti nei repar ...