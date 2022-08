Auto: - 0,8% immatricolazioni in Italia a luglio (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono state 109.580 le immatricolazioni di Auto a luglio in Italia, lo 0,8% in meno dello stesso mese del 2021. Nei sette mesi il totale è di 793.856, con una flessione del 20,3% sull'analogo periodo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono state 109.580 lediin, lo 0,8% in meno dello stesso mese del 2021. Nei sette mesi il totale è di 793.856, con una flessione del 20,3% sull'analogo periodo ...

Tele_Nicosia : A luglio immatricolazioni auto in lieve calo - blogsicilia : #notizie #sicilia A luglio immatricolazioni auto in lieve calo - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili comunica che a luglio sono state… - Gazzetta_it : Auto nuove: immatricolazioni -20%, benzina su ed elettriche giù - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A luglio immatricolazioni auto in lieve calo - -