(Di domenica 31 luglio 2022) Clamoroso ritorno a. Se perera abbastanza pronosticabile un ritorno, dati i tempi ormai più che maturi per il suo ritorno sul ring, non era per nulla atteso che con lei potessero approdare al main roster Io Shirai e Dakota Kai. Per la giapponese sembrava ormai sfumato l’approdo al main roster e si diceva fosse ormai prossima all’addio. Di Dakota Kai, invece, la WWE si era liberata diversi mesi fa, -pare- anticipando la sua volontà di non rinnovare il contratto con un licenziamento. Entrambe pupille di Triple H, evidentemente sono state rite a bordo proprio dal nuovo responsabile creativo della WWE che ripone in lui maggiore fiducia di quanto facesse la precedente gestione. Ma cosa hanno fatto queste tre? Looks like @itsWWE isn't the ONLY #return… ...

TSOWrestling : Clamoroso ritorno a #SummerSlam! #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : WWE: Bayley ritorna a SummerSlam e si porta con se due compagne completamente inaspettate - koophoria01 : VTALV BAYLEY ESTA DE REGRESO #@$&+'%¢{£¢#@?????? - IsolaWrestling : WWE: BAYLEY RISPONDE ALLA SFIDA DI BRITT BAKER - Zona_Wrestling : WWE: Bayley risponde alla sfida di Britt Baker -

World Wrestling

Già tre anni fa, dopo il suicidio di Hana, diverse star dellasi erano pubblicamente schierate ... ex campionessa del mondo, cui fecero eco le parole della collega. "Un dolore immenso, per ......è la prima volta che un gioco della serie2K include personaggi non più facenti parte della,... 80 Apollo Crews: 81 Ariya Daivari: 70 Asuka: 90 Austin Theory: 80 Batista: 88: 88 Becky ... Bayley è pronta al rientro in WWE Le ultime Bianca Belair defeated Becky Lynch in the opening match at SummerSlam on Saturday to retain the Raw Women's Championship. In a thrilling finish, Belair hit Lynch with a Spanish Fly off the top rope ...Bayley has made her WWE return tonight at SummerSlam. Bayley had been sidelined since July 2021 with a torn ACL. The injury had occurred during training at the WWE Performance Center. The former WWE ...