Traffico Roma del 31-07-2022 ore 08 | 30

(Di domenica 31 luglio 2022) Luceverdeda Simona cercherà Buona domenica a Bentrovati a questo appuntamento riaperto il raccordo anulare tra la Pontina è la colomba in carreggiata interna direzione Fiumicino chiuso in queste ore per un incidente ancora chiusa invece la via Laurentina zona stazione della metro tra via del Serafico e viale Robert Schuman verso fuori direzione Fonte Ostiense Fonte Laurentina si tratta di un incidente di ore fa nel trasporto pubblico deviata la linea 671 tra la via Ardeatina via di Trigoria ricordiamo la chiusura aldi via di Porta medaglia conseguenza di un incendio del fine settimana scorso trasporto pubblico chiusa la stazione metro di Furio Camillo per un intervento tecnico e con questo è tutto dettagli di queste di altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...