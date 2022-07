Simona Ventura e Cecchi Paone, pace dopo 15 anni dall’Isola e lo scontro in TV: svelato un retroscena – VIDEO (Di domenica 31 luglio 2022) Durante l’Isola dei Famosi del 2007, quando andava in onda ancora in Rai, Simona Ventura rimproverò aspramente Alessandro Cecchi Paone perché si rifiutava di fare delle nomination. Simona Ventura e Cecchi Paone, pace dopo 15 anni dall’Isola “La tua spocchia te la puoi mettere dove vuoi”, affermò la Ventura in diretta TV entrando di diritto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 31 luglio 2022) Durante l’Isola dei Famosi del 2007, quando andava in onda ancora in Rai,rimproverò aspramente Alessandroperché si rifiutava di fare delle nomination.15“La tua spocchia te la puoi mettere dove vuoi”, affermò lain diretta TV entrando di diritto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

