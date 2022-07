Ronaldo sostituito a fine primo tempo, il suo gesto fa discutere (Di domenica 31 luglio 2022) Continua a tener banco la questione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese vorrebbe infatti cambiare aria per continuare a giocare la Champions League, che il Manchester United non disputerà, e ritoccare i propri record personali. Dopo le assenze dagli allenamenti con i Red Devils degli ultimi giorni, oggi Cristiano Ronaldo è tornato in campo con lo United. Ten Hag però l’ha sostituito al termine della prima frazione di gioco ed il conseguente gesto del portoghese ha fatto il giro del web. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo infatti avrebbe lasciato lo stadio ben prima del fischio finale, dimostrando come non sia pienamente coinvolto nel progetto del Manchester United ed abbia voglia di cambiare aria il prima possibile. Continua quindi a tener banco la ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Continua a tener banco la questione relativa al futuro di Cristiano. Il portoghese vorrebbe infatti cambiare aria per continuare a giocare la Champions League, che il Manchester United non disputerà, e ritoccare i propri record personali. Dopo le assenze dagli allenamenti con i Red Devils degli ultimi giorni, oggi Cristianoè tornato in campo con lo United. Ten Hag però l’haal termine della prima frazione di gioco ed il conseguentedel portoghese ha fatto il giro del web. CristianoCristianoinfatti avrebbe lasciato lo stadio ben prima del fischio finale, dimostrando come non sia pienamente coinvolto nel progetto del Manchester United ed abbia voglia di cambiare aria il prima possibile. Continua quindi a tener banco la ...

