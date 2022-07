Roma: le condizioni per il riscatto di Wijnaldum (Di domenica 31 luglio 2022) La Roma è sempre più vicina alla firma di Georgino Wijnaldum dal Psg. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore arriverà... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Laè sempre più vicina alla firma di Georginodal Psg. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore arriverà...

romanewseu : #TottenhamRoma, infortuni per #Pellegrini e #Zalewski: ecco le loro condizioni ?? - kapav65 : A Roma, a Napoli, in centri grandi e piccoli. Essere aiutati quando si è in condizioni di vulnerabilità (dal sentir… - lugwaja : RT @AttilioMalena: Con #Shomurodov al #Bologna, avanza la soluzione #Belotti per la #Roma. Da sempre apprezzato da #Mou, alle giuste condiz… - JosephSayah16 : RT @AttilioMalena: Con #Shomurodov al #Bologna, avanza la soluzione #Belotti per la #Roma. Da sempre apprezzato da #Mou, alle giuste condiz… - ATolomieri : RT @AttilioMalena: Con #Shomurodov al #Bologna, avanza la soluzione #Belotti per la #Roma. Da sempre apprezzato da #Mou, alle giuste condiz… -