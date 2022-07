LIVE – Reims-Sassuolo | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 31 luglio 2022) Alle 20:00 di stasera, domenica 31 luglio, ilsfiderà il. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornmenti in tempo reale e unatestuale per vivere minuto per minuto il penultimo test del precampionato neroverde. L’ultima uscita infatti sarà contro il Vis Pesaro il 4 agosto. Si parte alle 20:00, seguite la partita su Sportface.it. COME VEDERE LA PARTITA INAGGIORNA LA(Ore 20:00) SportFace.