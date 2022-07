LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marta Bertoncelli protagonista in finale nella C1! (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49: E’ prima ma toccando nel finale la britannica Franklin con un vantaggio di 2?47 sull’azzurra che si è comportata benissimo. Ora, dopo la breve pausa, toccherà alla britannica Woods 11.48: Vantaggio netto per Frankiln su Bertoncelli al secondo intermedio 11.46: E’ seconda a 4? da Bertoncelli la australiana Noemie Fox che, con una penalità, chiude al secondo posto. Ora una delle grandi favorite della vigilia, la britannica Franklin 11.45: Ritardo grave per l’australiana al secondo intermedio 11.43: NETTAMENTE PRIMA L’AZZURRA Marta Bertoncelli! 119.52 IL SUO PUNTEGGIO finale nonostante una penalità. Male che vada sarà ottava. Molto bene per la giovane azzurra. Tocca ora alla australiana Noemie Fox 11.42: ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49: E’ prima ma toccando nella britannica Franklin con un vantaggio di 2?47 sull’azzurra che si è comportata benissimo. Ora, dopo la breve pausa, toccherà alla britannica Woods 11.48: Vantaggio netto per Frankiln sual secondo intermedio 11.46: E’ seconda a 4? dala australiana Noemie Fox che, con una penalità, chiude al secondo posto. Ora una delle grandi favorite della vigilia, la britannica Franklin 11.45: Ritardo grave per l’australiana al secondo intermedio 11.43: NETTAMENTE PRIMA L’AZZURRA! 119.52 IL SUO PUNTEGGIOnonostante una penalità. Male che vada sarà ottava. Molto bene per la giovane azzurra. Tocca ora alla australiana Noemie Fox 11.42: ...

