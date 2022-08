L'anno zero di Grillo: "Zombie contro il M5s ma vinceremo" (Di domenica 31 luglio 2022) Beppe Grillo vede salva l'anima del Movimento 5 stelle. "Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma e' certo che per chi va controcorrente il vento e' sempre sfavorevole", ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) Beppevede salva l'anima del Movimento 5 stelle. "Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma e' certo che per chi vacorrente il vento e' sempre sfavorevole", ha ...

karmaflow888 : Dopo due anni di non lavoro e zero aiuti, quest'anno mi obbligano pure a cambiare i televisori in hotel, per una sp… - ipofisi : RT @CharlyMatt: Altro tirocinio a 500 euro al mese. Formazione zero, facevo le cose che altri non avevano voglia di fare. Tipo scannerizzar… - quemadator221 : @vergnanoquadro @curvastone @UomoRango Eri' 2 nella stagione precedente, l'anno scorso zero, col Mallorca in 16 par… - MgraziaT : RT @CharlyMatt: Altro tirocinio a 500 euro al mese. Formazione zero, facevo le cose che altri non avevano voglia di fare. Tipo scannerizzar… - Noninfluente : RT @CharlyMatt: Altro tirocinio a 500 euro al mese. Formazione zero, facevo le cose che altri non avevano voglia di fare. Tipo scannerizzar… -