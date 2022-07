Juve, De Agostini: «Bremer è l’ideale dopo De Ligt» (Di domenica 31 luglio 2022) Juve, le parole di De Agostini su Bremer: «Secondo me è stato un buon acquisto e un buon affare per la Juventus» Luigi De Agostini, ex difensori tra gli altri anche della Juve, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Di seguito le sue parole. Bremer alla Juve dopo l’addio di Chiellini prima e De Ligt poi: da ex difensore, il brasiliano riuscirà a non far rimpiangere questi due? «Secondo me è stato un buon acquisto e un buon affare per la Juventus. Ha venduto ad una cifra importante De Ligt e quindi la sostituzione con Bremer mi sembra adeguata e ideale. Il brasiliano è una valida alternativa. Chiellini merita un discorso a parte perché è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022), le parole di Desu: «Secondo me è stato un buon acquisto e un buon affare per lantus» Luigi De, ex difensori tra gli altri anche della, ha parlato in esclusiva antusnews24. Di seguito le sue parole.allal’addio di Chiellini prima e Depoi: da ex difensore, il brasiliano riuscirà a non far rimpiangere questi due? «Secondo me è stato un buon acquisto e un buon affare per lantus. Ha venduto ad una cifra importante Dee quindi la sostituzione conmi sembra adeguata e ideale. Il brasiliano è una valida alternativa. Chiellini merita un discorso a parte perché è ...

junews24com : Mercato Juve, De Agostini sceglie: «Loro possono andare bene» - - junews24com : De Agostini: «Bremer è l'ideale dopo De Ligt. E aspetto Chiesa» - ESCLUSIVA - - WhoistheDark : @Deborah_Juve Per la presentazione di uno che nella storia ultracentenaria della Juve conta quanto Pacione o Hassle… - RaffaelloZizzo : @GiuseLatorraca2 C’è una cosa che nessuna rivista riporta e che fa onore a questo ragazzo, comunque sia andata la s… - CharGuero : @SandroSca Secondo me Alex Sandro non ha mai saputo di Cabrini ed anche De Agostini. Forse anche la Juve se n'è dim… -