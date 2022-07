Jannik Sinner rafforza la top-10 nel ranking ATP: la nuova classifica dopo la vittoria a Umago, Rublev nel mirino (Di domenica 31 luglio 2022) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 di Umago, sconfiggendo Carlos Alcaraz in una palpitante finale andata in scena sulla terra rossa della cittadina croata. Il tennista italiano ha travolto in rimonta lo spagnolo sulla sua superficie prediletta, imponendosi in maniera perentoria dopo che lo aveva già regolato nitidamente a Wimbledon un mesetto fa. Al grande ritorno in campo dopo l’avventura sull’erba londinese, il 20enne ha saputo imporsi brillantemente fornendo una prova di forza emblematica. Successo perentorio dell’azzurro contro uno dei suoi grandi rivali, zittito dopo che aveva portato a casa il primo set al tie-break. Jannik Sinner vince il primo titolo della sua stagione (il sesto in carriera). Il nostro portacolori incamera 250 punti ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)ha vinto il torneo ATP 250 di, sconfiggendo Carlos Alcaraz in una palpitante finale andata in scena sulla terra rossa della cittadina croata. Il tennista italiano ha travolto in rimonta lo spagnolo sulla sua superficie prediletta, imponendosi in maniera perentoriache lo aveva già regolato nitidamente a Wimbledon un mesetto fa. Al grande ritorno in campol’avventura sull’erba londinese, il 20enne ha saputo imporsi brillantemente fornendo una prova di forza emblematica. Successo perentorio dell’azzurro contro uno dei suoi grandi rivali, zittitoche aveva portato a casa il primo set al tie-break.vince il primo titolo della sua stagione (il sesto in carriera). Il nostro portacolori incamera 250 punti ...

