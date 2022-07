Il Mattino – West Ham offerta irrinunciabile per Zielinski | il giocatore fa una richiesta

(Di domenica 31 luglio 2022) Piotrè la pista di calciomercato più calda in uscita, ilHam offre 40 milioni di euro al Napoli. Una cifra che il club azzurro ritienee sta facendo di tutto per convincere ilad accettare il trasferimento in Premier League. La società di Aurelio De Laurentiis con la cessione disi libererebbe di un ulteriore ingaggio importante (4 milioni di euro) per andare poi ad acquistare un nuovo. Per sostituire il polacco si parla di Barak del Verona o Lo Celso del Tottenham, con gli Spurs che possono liberare ilin prestito.alHam: le ultime novità Cristiano Giuntoli porta avanti gli acquisti di Kepa dal Chelsea e Raspadori dal Sassuolo, ma deve fare i conti ...

Lungo vertice telefonico con i manager di Piotr Zielinski per spingerlo a dire di sì alHam: l'offerta londinese non può essere rispedita al mittente. Quasi 40 milioni di euro per il cartellino ...Commenta per primo In caso di cessione di Zielinski per il quale sta insistendo ilHam, il sogno del Napoli per rimpiazzare il polacco si chiama Dominik Szoboszlai . Lo racconta Il, secondo il quale l'obiettivo del club è quello di prendere almeno 35 milioni dall'addio ...Piotr Zielinski è la pista di calciomercato più calda in uscita, il West Ham offre 40 milioni di euro al Napoli.L’edizione odierna de “Il Mattino” ha parlato di un imminente cessione di Piotr Zielinski al West Ham, svelando le cifre "irrinunciabili".