Diletta Leotta | l’inquadratura dall’alto favorisce la visione completa | in bikini è micidiale – FOTO

(Di domenica 31 luglio 2022)ha stregato i seguaci con un nuovo contenuto inè un qualcosa di non legale. Qualcuno fermi: la giornalista, in questo particolare periodo dell’anno, è totalmente inarrestabile. Gli scatti che sta pubblicando in rete sono disarmanti e allo stesso tempo bollenti: la siciliana sta mettendo in mostra tutto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

infoitcultura : VIDEO - Diletta Leotta al concerto di Jennifer Lopez a Capri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Diletta Leotta al concerto di Jennifer Lopez a Capri - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Diletta Leotta al concerto di Jennifer Lopez a Capri - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Diletta Leotta al concerto di Jennifer Lopez a Capri - apetrazzuolo : VIDEO - Diletta Leotta al concerto di Jennifer Lopez a Capri -

Calciomercato.com

si gode il sole e il mare dalle parte di Napoli . La conduttrice tv di Dazn è in vacanza a ricaricare le pile in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A . A cena con le ..., le storie su Instagram hanno il 'dolce' sapore della vendetta: sembra evidente che lo abbia fatto per un motivo ben preciso. Dopo la gita a Milanello e l'arrivederci alla radio è ... Diletta Leotta scatenata, canta O surdato 'nnammurato: FOTO e VIDEO «Jennifer è sexy come il fuoco», ha spiegato lo stilista che ha curato con gli stylist Rob Zangardi e Mariel Haen tutti i minimi particolari della neo signora Affleck. Jennifer Lopez passeggia per le… ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...