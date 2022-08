(Di domenica 31 luglio 2022) - Il presidente pentastellato non risparmia stilettate contro colore che dopo la conferma sul a deroga per terzo mandato, ora 'si stanno industriando per trovare nuove collocazioni politiche'. Non li ...

Elezioni,(M5s): niente accordi con il Pd. Non ci piacciono le ammucchiate Passa la lineadi Grillo nel Movimento 5 stelle: no al doppio mandato. Fine della corsa per gli esponenti storici ...Elezioni,(M5s): niente accordi con il Pd. Non ci piacciono le ammucchiate Passa la lineadi Grillo nel Movimento 5 stelle: no al doppio mandato. Fine della corsa per gli esponenti storici ... Conte, dura replica ai fuoriusciti M5s: 'Vadano in pace, non rompano le scatole' Dunque il cerchio rosso, la scritta MoVimento e la data 2050 in bella vista, deadline per un'Italia verde. Perché fonti autorevoli del Movimento assicurano all'Adnkronos che Conte in realtà sia alle p ...D'altronde, lo dimostrano i fatti, ossia che il Movimento 5 stelle nei sondaggi galleggi attorno all'11% delle preferenze. Tuttavia, nello statuto del M5s è prevista un'eccezione per un ristretto nume ...