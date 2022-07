Caos voli in Europa: altri scioperi in arrivo ad agosto (Di domenica 31 luglio 2022) Non si ferma il . Tutte le informazioni utili da conoscere. Non si fermano i problemi del trasporto aereo, dopo due mesi di passione, a giugno e soprattutto a luglio, tra voli cancellati per carenza di personale e scioperi, anche il mese di agosto non promette L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 31 luglio 2022) Non si ferma il . Tutte le informazioni utili da conoscere. Non si fermano i problemi del trasporto aereo, dopo due mesi di passione, a giugno e soprattutto a luglio, tracancellati per carenza di personale e, anche il mese dinon promette L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

parmapress_24 : Caos voli: sul Parma Lampedusa oltre cinque ore di attesa - - Aframann : RT @AFMhub: #RassegnaStampa @IALCA_Felca via @Adnkronos Trasporto aereo: #Ialca, caos voli internazionali, 40mila ragazzi a rischio viag… - AFMhub : #RassegnaStampa @IALCA_Felca via @Adnkronos Trasporto aereo: #Ialca, caos voli internazionali, 40mila ragazzi a… - infoiteconomia : Voli, estate nel caos per chi viaggia in Europa - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Voli, #estate nel caos per chi viaggia in #Europa:?#scioperi anche in #agosto' Sergio Nava @sole24ore -