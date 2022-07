Calciomercato Bologna: accellerata per Shomurodov (Di domenica 31 luglio 2022) Calciomercato Bologna, si cerca di chiudere per il prestito di Shomurodov dalla Roma: l’affare si può concludere nei prossimi giorni Dopo aver visto sfumare Lucca, diretto verso l’Ajax, il Bologna torna alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono aumentate le quotazione di un passaggio di un passaggio in rossoblu di Eldor Shomurodov. L’offerta del Bologna alla Roma è quella di un prestito con diritto di riscatto e, secondo Gianluca Di Marzio, l’affare si può già chiudere nelle prossime 48 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022), si cerca di chiudere per il prestito didalla Roma: l’affare si può concludere nei prossimi giorni Dopo aver visto sfumare Lucca, diretto verso l’Ajax, iltorna alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono aumentate le quotazione di un passaggio di un passaggio in rossoblu di Eldor. L’offerta delalla Roma è quella di un prestito con diritto di riscatto e, secondo Gianluca Di Marzio, l’affare si può già chiudere nelle prossime 48 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

