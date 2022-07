?? – Joe Rodon (Tottenham) si unirà allo Stade Rennais (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-29 14:40:00 L’autorevole L’Équipe: La dirigenza dello Stade Rennais voleva reclutare almeno due difensori centrali quest’estate. Il prossimo arrivo di Joe Rodon (24, sotto contratto con il Tottenham fino al 2025), in prestito con opzione di riscatto (stimato in 20 milioni di euro), concluderà questa prima fase di reclutamento difensivo nel Rennes. Il nazionale gallese (27 presenze) ha giocato poco agli Spurs, dove è arrivato nell’ottobre 2020 dallo Swansea (24 partite in tutte le competizioni). Kalimuendo ancora nel mirino di Rennes Questo venerdì il club bretone ha già ufficializzato l’ingaggio di Arthur Theate dal Bologna. Rennes ora si concentrerà sul reclutamento di un elemento d’attacco. Arnaud Kalimuendo (PSG) ... Leggi su justcalcio (Di domenica 31 luglio 2022) 2022-07-29 14:40:00 L’autorevole L’Équipe: La dirigenza dellovoleva reclutare almeno due difensori centrali quest’estate. Il prossimo arrivo di Joe(24, sotto contratto con ilfino al 2025), in prestito con opzione di riscatto (stimato in 20 milioni di euro), concluderà questa prima fase di reclutamento difensivo nel Rennes. Il nazionale gallese (27 presenze) ha giocato poco agli Spurs, dove è arrivato nell’ottobre 2020 dSwansea (24 partite in tutte le competizioni). Kalimuendo ancora nel mirino di Rennes Questo venerdì il club bretone ha già ufficializzato l’ingaggio di Arthur Theate dal Bologna. Rennes ora si concentrerà sul reclutamento di un elemento d’attacco. Arnaud Kalimuendo (PSG) ...

