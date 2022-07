WWE | Prima intervista a Triple H da quando è diventato “Capo del team creativo”

(Di sabato 30 luglio 2022) L’altro giornoH ha rilasciato ladaVince Mcmahon si è ritirato a vita privata. Ancor più importante, daè adel “creative” della WWE. L’è stata pubblicata sui social da “Inside the ropes“. A domanda, The game ha risposto: “Per vedere come cambieranno le cose qui, dopo l’addio di Vince, bisogna che continuiate a guardare gli shows. So che è strano dirlo, ma è la verità. Continuate a guardare…So che c’è un vuoto enorme da riempire e sto cercando di fare tutto il mio meglio. Da solo non ce la farò mai, ho bisogno di unche collabori con me…voglio l’opinione di tutti, i consigli di tutti…Paul Heyman è una mente geniale nel nostro buisness, voglio il suo parere ...

